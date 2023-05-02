Стане навколішки: стало відомо, що повинен зробити принц Вільям на коронації Чарльза III

Вже за чотири дні відбудеться коронація короля Чарльза III. Якщо участь принца Гаррі у ній до сих пір залишається під питанням (вважається, що він може відмовитись від участі у останній момент), то принц Вільям обов'язково з'явиться на заході і відіграє важливу роль. Він виступить у якості «довічного сеньйора».

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Королівська родина без Гаррі і Меган

Член королівської родини дасть клятву Чарльзу III, стоячи навколішки. І якщо молодший брат перебуває у натягнутих стосунках із королем, то принц Вільям, будучи першим у черзі на престол, готовий виконати свої королівські обов'язки та принести користь своїй країні та народу.

«Я, Вільям, принц Уельський, присягаюся у своїй вірності вам вірою і правдою, які нестиму як ваш довічний сеньйор. Хай допоможе мені Бог», — мусить вимовити Вільям.

Нагадаємо, що коронація Карла ІІІ відбудеться 6 травня. Святкові заходи триватимуть упродовж трьох днів. В один із них на території Вестмінстерського абатства пройде концерт, на якому виступатимуть світові знаменитості. Нещодавно стало відомо, що принц Гаррі буде присутній на урочистості, але без своєї дружини. Ходили чутки, що Меган начебто затаїла образу на короля, а Гаррі взагалі звинуватив брата у корупційному злочині.

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