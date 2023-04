Новина на мільйон: принц Гаррі публічно звинуватив брата у великому хабарі

Принц Гаррі знову підлив олії у вогонь конфлікту з сім'єю, заявивши про причетність старшого брата до великого корупційного скандалу — за 10 днів до довгоочікуваної коронації батька.

Так 26 квітня молодший син Чарльза III під час судового засідання заявив, що в 2020 році принц Вільям нібито погодився прийняти дуже велику суму грошей (йдеться про таємну виплату в 1 мільйон фунтів стерлінгів!) від медіаконцерну News Group Newspapers (NGN), що належить Руперту Мердоку, щоб зам'яти скандал після подачі принцом Гаррі позову проти власника The Sun і газети News Of the World, якої вже не існує, повідомляє telegraph.co.uk.

Принц Гаррі припускає, що між бізнесменом і королівською сім'єю було укладено «таємну угоду», а кошти частково були спрямовані на реабілітацію образу Камілли, майбутньої королеви-консорту, пише сайт nine.com.au.

Королівська родина поки тримає обличчя

Крім того, герцог Сассекський вважає, що Єлизавета II могла бути особисто залучена до угоди, хоча при цьому дозволила Гаррі подати позов до видавця. Однак тоді справі не було дано ходу — після отримання офіційних вибачень було вирішено відкласти розгляди з пресою.

На думку принца Гаррі, королівська родина «пішла назад» після «Тампонгейта» — інтимної розмови між принцом Чарльзом і Каміллою Паркер-Боулз, що просочився у ЗМІ. Тоді обидва були все ще одружені, і це кинуло велику тінь на репутацію та рейтинги родини. Віндзори відчайдушно намагалися уникнути повторення ситуації.

Стосунки братів можуть зруйнуватися назавжди

Сам принц Вільям звинувачення на свою адресу поки що ніяк не коментує. Проте новинне агентство ВВС опублікувало заяву за дорученням спадкоємця престолу. У ньому говориться, що принц Вільям «цілком нічого не знав» про зміст свідчень свого брата, і сказане їм не відповідає дійсності. Сторона стверджує, що старший син Чарльза III взагалі був першим, хто виявив факти злому свого телефону у 2005 році та подав позов на NGS. Але оскільки британський спадкоємець не любить публічні розгляди, він у результаті вирішив вирішити питання поза залом суду. Текст угоди, досягнутої між ним та Рупертом Мердоком, залишився засекреченим.

Виступ Гаррі в суді мав ефект бомби, що розірвалася. Наближені до корони заявляють, що випад опального принца може «цілком зруйнувати надії на мир у сім'ї під час коронації», пише Express.

За повідомленнями, новина засмутила і Чарльза III, і дружину Вільяма — Кейт, яка за будь-якої ситуації стає на бік чоловіка. Як вважають близькі до королівської родини джерела, заява Гаррі може назавжди поставити хрест у стосунках між братами.

Нагадаємо, напередодні королівську родину обурило висловлювання Гаррі про молодших дітей принца Вільяма.

