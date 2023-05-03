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«ПСЖ» виганяє Мессі: що розлютило керівництво чемпіона Франції

10:34 3 травня 2023
Ліонель Мессі та Нассер Аль-Хелаїфі

Семиразовий володар «Золотого м'яча», чемпіон світу у складі збірної Аргентини Ліонель Мессі, який не потрапив до топ-трійки найбагатших спортсменів усіх часів, серйозно розлютив керівництво французького «ПСЖ» на чолі з президентом Нассером Аль-Хелаїфі.

Уся справа в тому, що нещодавно аргентинець разом із сім'єю з'їздив до Саудівської Аравії в рамках рекламного контракту з туристичним агентством, але не отримав дозволу на цю поїздку від свого клубу. У результаті Лео відсторонили від тренувань та матчів на два тижні, а також, за інформацією видання L'Équipe, не будуть продовжувати з ним контракт, який закінчується наприкінці цього сезону.

Цілком можливо, що Мессі організував поїздку на Близький Схід спеціально, щоб «побити горщики» з керівництвом «ПСЖ», адже неодноразово заявляв, що не хоче залишатися в Парижі. І тепер, як вільний агент, вільний буде сам розпоряджатися своєю подальшою кар'єрою.

Нагадаємо, що Лео перейшов до «ПСЖ» влітку 2021 року після того, як у нього закінчився контракт із «Барселоною». За цей час аргентинець встиг провести за парижан 71 матч у всіх турнірах, у яких забив 31 м'яч та віддав 34 гольові передачі, а також став чемпіоном Франції та завоював Суперкубок країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мессі витратив 200 тисяч доларів на подарунки партнерам по «золотій» збірній Аргентини.

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