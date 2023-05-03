Отримати в Україні права водія стане складніше: МВС вирішило посилити контроль сервісних центрів

Минулого року в Україні змінили правила отримання водійських прав — тоді теоретичну та практичну частини підготовки водіїв розмежували. А цього року очікуються суттєві зміні в процесі підготовки до складання іспитів та зниження кількості сервісних центрів МВС втричі.

«Ми здійснили аудит роботи центрів: наразі їх в Україні 148, а після оптимізації буде 55 таких пунктів», — повідомив агенції «Інтерфакс-Україна» міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Скорочення відбуватиметься з липня поточного року. Серед цілей реформи — зменшення корупційних ризиків.

За його словами, класи, де складатимуть теоретичні іспити, до кінця цього року будуть обладнані відповідними камерами, які унеможливлять існування так званих «сліпих» зон. Також буде ідентифікація обличчя кожної людини, яка складатиме іспити.

«Крім того, хочемо дати кожному громадянину можливість самостійно опановувати теорію ПДР або з репетитором, тобто не обов'язково буде ходити в школу. Головне — прозорість складання іспитів», — додав він.

А до людей з інвалідністю мобільні сервісні центри виїжджатимуть до того чи іншого населеного пункту.

За словами Клименка, до кінця цього року планується обладнати майже 150 автомобілів камерами 360 градусів, які зможуть показувати весь салон — щоб бачити учня, інструктора, планшет, можливі порушення і підказки. Такі машини обладнають трекерами з визначенням маршруту руху, також здійснюватиметься повний аудіозапис із салону автомобіля.

Що стосується контролю чистоти процесу, то, за словами глави МВС, у міністерстві буде створено відповідний контролювальний моніторинговий підрозділ, який опікуватиметься перевіркою корупційних фактів, про які надходить інформація.

Раніше у МВС розповідали, як відбувається обмін водійських прав, які людина отримала вперше. За два роки, у залежності від того, чи фіксувалися порушення правил дорожнього руху, це можно зробити як без повторного екзамену, так і з повторними теоретичним та практичним іспитами.

Також водійські права підлягають обміну, якщо у водія змінилися персональні дані. Це можна зробити як офлайн, так і онлайн.

Фото Pixabay

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