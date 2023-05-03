Родичі загиблих та зниклих безвісти захисників України отримали право звільнитися з військової служби

Верховна Рада України підтримала в цілому проект закону, який визначає додаткові підстави для звільнення з військової служби.

Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, згідно із законопроєктом 8009, який підтримав 291 депутат, людина може звільнитися, якщо її близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони

«Мова йде про тих, у кого близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану», — пояснює нардеп.

Нагадаємо, що наші захисники після звільнення зі служби мають право на кілька виплат від держави.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони України у соцмережах

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