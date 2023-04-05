Після демобілізації військові мають право на п'ять видів виплат від держави: названі умови
Військовослужбовці мають право на низку виплат та соціальних гарантій як під час служби, так і при звільненні. Зокрема, компенсацій для придбання житла ветеранами війни з інвалідністю I-ІІ групи, яка настала внаслідок військової агресії рф проти України — рішення про це нещодавно ухвалив Кабмін.
Як пише сайт «Pro Гроші», держава гарантує кілька виплат після закінчення терміну служби. До переліку входять:
- Компенсація за неотримане речове майно. Військовому варто отримати довідку від речової служби частини про вартість, потім написати рапорт командиру про відшкодування вказаної суми. На підставі його наказу виплачують кошти.
- Одноразова грошова допомога. Демобілізовані можуть отримати 50% місячної зарплати за кожен рік служби у разі звільнення за станом здоров’я. За наявності вислуги не менше 10 календарних років кошти нараховують службовцям, які звільнилися за віком, через скорочення штату чи завершення строку контракту.
- Відшкодування за невикористану відпустку. Розмір компенсації вираховують за всі невикористані дні основної щорічної та додаткової відпусток, кошти мають виплатити усім, не зважаючи на підстави звільнення.
- Кошти для оздоровлення. Якщо військовий під час служби мав потребу в коштах на оздоровлення, але не отримав їх, то після демобілізації їх виплачують на підставі наказу командира частини. Розмір залежить від посадового окладу, виплат за званням і надбавки за вислугу років.
- Матеріальна підтримка для вирішення соціально-побутових питань. Йдеться про можливість нарахування виплати для вирішення вказаних питань всім військовослужбовцям, у тому числі й тим, хто демобілізується. Сума не має бути вищою за місячне забезпечення службовця, куди включають всі види грошового забезпечення, окрім винагород.
Матеріал про те, хто ще з військових має право на щорічні виплати для вирішення соціально-побутових питань, читайте на нашому сайті.
Нагадаємо, що віднедавна військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців на період їхньої безпосередньої участі у війні.
Фото Pixabay147
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