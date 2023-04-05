Після демобілізації військові мають право на п'ять видів виплат від держави: названі умови

Військовослужбовці мають право на низку виплат та соціальних гарантій як під час служби, так і при звільненні. Зокрема, компенсацій для придбання житла ветеранами війни з інвалідністю I-ІІ групи, яка настала внаслідок військової агресії рф проти України — рішення про це нещодавно ухвалив Кабмін.

Як пише сайт «Pro Гроші», держава гарантує кілька виплат після закінчення терміну служби. До переліку входять:

Компенсація за неотримане речове майно . Військовому варто отримати довідку від речової служби частини про вартість, потім написати рапорт командиру про відшкодування вказаної суми. На підставі його наказу виплачують кошти.

. Військовому варто отримати довідку від речової служби частини про вартість, потім написати рапорт командиру про відшкодування вказаної суми. На підставі його наказу виплачують кошти. Одноразова грошова допомога . Демобілізовані можуть отримати 50% місячної зарплати за кожен рік служби у разі звільнення за станом здоров’я. За наявності вислуги не менше 10 календарних років кошти нараховують службовцям, які звільнилися за віком, через скорочення штату чи завершення строку контракту.

. Демобілізовані можуть отримати 50% місячної зарплати за кожен рік служби у разі звільнення за станом здоров’я. За наявності вислуги не менше 10 календарних років кошти нараховують службовцям, які звільнилися за віком, через скорочення штату чи завершення строку контракту. Відшкодування за невикористану відпустку . Розмір компенсації вираховують за всі невикористані дні основної щорічної та додаткової відпусток, кошти мають виплатити усім, не зважаючи на підстави звільнення.

. Розмір компенсації вираховують за всі невикористані дні основної щорічної та додаткової відпусток, кошти мають виплатити усім, не зважаючи на підстави звільнення. Кошти для оздоровлення . Якщо військовий під час служби мав потребу в коштах на оздоровлення, але не отримав їх, то після демобілізації їх виплачують на підставі наказу командира частини. Розмір залежить від посадового окладу, виплат за званням і надбавки за вислугу років.

. Якщо військовий під час служби мав потребу в коштах на оздоровлення, але не отримав їх, то після демобілізації їх виплачують на підставі наказу командира частини. Розмір залежить від посадового окладу, виплат за званням і надбавки за вислугу років. Матеріальна підтримка для вирішення соціально-побутових питань. Йдеться про можливість нарахування виплати для вирішення вказаних питань всім військовослужбовцям, у тому числі й тим, хто демобілізується. Сума не має бути вищою за місячне забезпечення службовця, куди включають всі види грошового забезпечення, окрім винагород.

Матеріал про те, хто ще з військових має право на щорічні виплати для вирішення соціально-побутових питань, читайте на нашому сайті.

Нагадаємо, що віднедавна військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців на період їхньої безпосередньої участі у війні.

Фото Pixabay

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