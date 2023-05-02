У середу-четвер, 3−4 травня, відбудуться матчі 24-го туру української прем'єр-ліги.

Відкриється ігровий день середи поєдинком у Минаї між донецьким «Шахтарем», який здобув вольову перемогу на полі «Колоса», та «Минаєм» (гостьовою командою у цьому поєдинку будуть саме закарпатці), що веде боротьбу за збереження прописки у вищому дивізіоні. Перемога у цьому поєдинку може стати для наставника «гірників» Ігора Йовічевіча ювілейною, 50-ю, на чолі різних клубів УПЛ.

«Дніпро-1», який не втрачає надії на перше у своїй історії чемпіонство, зіграє з «Металістом» в Ужгороді. «Львів», що бовтається на дні турнірної таблиці, прийме «Олександрію», яка зазнала першої поразки під керівництвом Руслана Ротаня, «Зоря» в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського поміряється силами з «Вересом», який нарешті перервав «прокляття» реконструйованого домашнього стадіону, а в Одесі зійдуться місцевий «Чорноморець» та «Колос».

У четвер тур продовжиться трьома поєдинками. «Динамо», яке потріпало нерви вболівальникам у поєдинку з харківським «Металістом», приїде в гості до «Ворскли», наставник якої Віктор Скрипник проведе свій 100-й матч на чолі команд УПЛ. Перед матчем хороші новини прийшли з динамівського лазарету — після тривалої паузи, пов'язаної з операцією та відновленням, перше тренування в загальній групі провів півзахисник Микола Шапаренко.

Букмекери бачать фаворитом у майбутньому поєдинку гостей. Наприклад, аналітики «Фаворит Спорт» дають на перемогу підопічних Олександра Шовковського, який підміняє Мірчу Луческу, що переніс операцію, коефіцієнт 1,73, на нічию — 4,10, на успіх хлопців Віктора Скрипника — 4,65.

В інших поєдинках ігрового дня «Інгулець» прийме в Петровому криворізький «Кривбас», а на НТК ім. Баннікова біля столичного Будинку футболу зіграють харківський «Металіст 1925» та львівський «Рух».

Чемпіонат України. 24-й тур

3 травня (середа)

«Шахтар» — «Минай» 13:00 Setanta Sports Ukraine, ОТТ-платформа Setanta Sports

«Дніпро-1» — «Металіст» 13:00 «УНІАН»

«Львів» — «Олександрія» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Зоря» — «Верес» 15:00 «УНІАН»

«Чорноморець» — «Колос» 15:00 Setanta Sports Ukraine, ОТТ-платформа Setanta Sports

4 травня (четвер)

«Інгулець» — «Кривбас» 13:00 Setanta Sports Ukraine, ОТТ-платформа Setanta Sports

«Металіст 1925» — «Рух» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Ворскла» — «Динамо» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

Становище команд:

1. «Шахтар» — 56 очок (23 матчі);

2. «Дніпро-1» — 51 (22);

3. «Зоря» — 49 (23);

4. «Динамо» — 44 (23);

5. «Олександрія» — 34 (22);

6. «Кривбас» — 31 (23);

7. «Ворскла» — 30 (23);

8. «Колос» — 30 (23);

9. «Металіст 1925» — 26 (23);

10. «Інгулець» — 26 (23);

11. «Верес» — 24 (23);

12. «Чорноморець» — 23 (23);

13. «Минай» — 23 (23);

14. «Рух» — 20 (23);

15. «Металіст» — 19 (23);

16. «Львів» — 13 (23).

Бомбардири: 20 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 9 — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Максим Прядун («Металіст»), Назарій Русин («Зоря»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Данило Алефіренко («Чорноморець»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар юніорської команди «Шахтаря» Володимир Сегеда вступив до лав ЗСУ та хоче йти воювати.

Фото ФК «Динамо»

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