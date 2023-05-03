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По заслузі: у росії ліквідували «вагнерівця», який повернувся з війни в Україні

20:15 4 травня 2023
лазня, де було ліквідовано вегнерівця

Під час обстрілу російськими військами села Суземка в Брянській області, де нещодавно невідомі диверсанти пустили під укіс поїзд із нафтопродуктами, було ліквідовано 46-річного Сергія Меркулова, який воював у ПВК «Вагнер» проти України. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Один з рашистських снарядів влучив у приватну лазню, яка загорілася. У цій лазні відпочивала компанія з п'яти молодих чоловіків. З них вижив тільки один — його хвилею відкинуло, контузило. Загиблі відзначали день народження.

За даними ЗМІ, одним із загиблих виявився колишній співробітник ПВК «Вагнер» Сергій Меркулов. Окупант тиждень тому повернувся з Донбасу, де воював проти українців. Й карма таки наздогнала його.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за даними співробітника спецслужб рф, реальні втрати росії в Україні становлять близько 260 тисяч військових.

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