У Генштабі ЗСУ розповіли, як на Херсонщині окупанти «цинічно використовують мирне населення»

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Цієї доби, вночі, противник завдав чергового масованого удару по території України, застосувавши ударні БпЛА «Shahed-136/131». 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 41 авіаційного удару, здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», — йдеться у повідомленні.

Так, противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де, протягом доби, підрозділи сил оборони України відбили близько 30 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Безуспішними були атаки окупантів у напрямку населеного пункту Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, протягом цієї доби, захисники України знищили 5 розвідувальних БпЛА різних типів та один баражуючий боєприпас «Ланцет». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

«Щоб хоч якось убезпечити свій особовий склад від вогневого ураження сил оборони України, на тимчасово захоплених територіях противник і надалі цинічно використовує місцеве населення. У населених пунктах Каховського району російські загарбники поміж приватних будинків місцевих жителів розміщують свої підрозділи», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», внаслідок обстрілів Херсона 3 травня загинуло 16 людей, 22 людини було поранено.

Фото: Генштаб ЗСУ

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