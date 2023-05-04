Задоволені будуть і діти, і дорослі: готуємо домашній крекер

Більшість людей просто обожнюють печиво з сиром. Воно добре поєднується з пивом і навіть з шампанським. А з супом яке гармонійне поєднання, що ніякого хліба не треба! І просто як окрему страву, до напоїв, до кави. Варіацій такої випічки безліч, наголошує фудблогерка Наталя Геряк, яка раніше радила приготувати яблучні панкейки.

Складові: 100 г борошна

100 г вершкового масла

1 ч.л. солі

1 жовток

100 г твердого сиру

Приготування:

Сир натерти на тертці. Усі складові змішати, відправити у холодильник на 1 годину. Нарізати зручним для вас способом, посипати сіллю та травами. Випікати при температурі 200 ° приблизно 7−12 хв.

Нагадаємо рецепт швидкого та корисного печива з кількох простих інгредієнтів.

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