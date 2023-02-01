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Ідеально для ранкових чаювань: готуємо яблучні панкейки

22:30 2 лютого 2023
панкейки

Це ніжні, з приємною кислинкою панкейки готуються швидко й просто. Вони чудово смакуватимуть на сніданок або просто до чаю, говорить фудблогерка Наталя Геряк, яка раніше поділилася рецептом улюблених ласощів «з дитинства».

Складові:

200 г густого йогурту

1 яйце

20 г ванільного цукру

100 г борошна

1 ч. л. розпушувача

1 яблуко

Приготування

Яблуко без шкірки нарізати кубиками. До йогурту додаємо яйце, ванільний цукор і розпушувач. Все перемішуємо. Поступово додаємо борошно — тісто вийде консистенції густої сметани. На розігріту сковороду, змащену олією, викладаємо панкейки, смажимо до рум’яної скоринки на середньому вогні з обох боків.

А фудблогерка Ірина Хлєбнікова розповіла, як приготувати курячі млинці з грибним соусом.

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