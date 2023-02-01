Ідеально для ранкових чаювань: готуємо яблучні панкейки
Це ніжні, з приємною кислинкою панкейки готуються швидко й просто. Вони чудово смакуватимуть на сніданок або просто до чаю, говорить фудблогерка Наталя Геряк, яка раніше поділилася рецептом улюблених ласощів «з дитинства».
Складові:
200 г густого йогурту
1 яйце
20 г ванільного цукру
100 г борошна
1 ч. л. розпушувача
1 яблуко
Приготування
Яблуко без шкірки нарізати кубиками. До йогурту додаємо яйце, ванільний цукор і розпушувач. Все перемішуємо. Поступово додаємо борошно — тісто вийде консистенції густої сметани. На розігріту сковороду, змащену олією, викладаємо панкейки, смажимо до рум’яної скоринки на середньому вогні з обох боків.
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