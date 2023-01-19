39.91 / 40.54 42.35 / 43.33
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Всього кілька інгредієнтів: готуємо швидке та корисне печиво

22:00 19 січня 2023
печиво

Коли хочеться чогось до чаю, на допомогу приходить цей рецепт. Швидко, смачно та доступно. «Крім того, випічку оцінять і ті, хто хвилюється не набрати зайвих кілограмів, тому що вона готується без цукру та яєць», — пише фудблогерка Наталя Геряк, яка раніше радила приготувати апельсиновий кекс.

Складові:

  • 3 склянки борошна
  • 1 склянка сметани
  • 250 г маргарину
  • повидло, мак, шоколад
  • склянка — 250 мл

Приготування:

З вказаних продуктів замісити тісто. Відправити у холодильник на 1 годину. Розкачати приблизно 0.5 мм. Нарізати квадратами, викласти повидло. Випікати при температурі 180 градусів приблизно 22−25 хв.

Нагадаємо рецепт яблучного пляцка від пані Наталі Геряк.

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Пенсіонерам припиняють виплату на картку: як цього уникнути

Євген Пригожин

Не віддавали трупи «вагнерівців»: пригожин виявив українських «шпигунів-диверсантів» у луганському моргу

американка Р'Боні Габріел

Всипана сапфірами та білими діамантами: стало відомо, у скільки обійшлась корона «Міс Всесвіт 2022»

Індексація пенсій у березні: кому виплати збільшать на 1500 грн

Індексація пенсій у березні: кому виплати збільшать на 1500 грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту