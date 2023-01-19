Всього кілька інгредієнтів: готуємо швидке та корисне печиво

Коли хочеться чогось до чаю, на допомогу приходить цей рецепт. Швидко, смачно та доступно. «Крім того, випічку оцінять і ті, хто хвилюється не набрати зайвих кілограмів, тому що вона готується без цукру та яєць», — пише фудблогерка Наталя Геряк, яка раніше радила приготувати апельсиновий кекс.

Складові: 3 склянки борошна

1 склянка сметани

250 г маргарину

повидло, мак, шоколад

склянка — 250 мл

Приготування:

З вказаних продуктів замісити тісто. Відправити у холодильник на 1 годину. Розкачати приблизно 0.5 мм. Нарізати квадратами, викласти повидло. Випікати при температурі 180 градусів приблизно 22−25 хв.

Нагадаємо рецепт яблучного пляцка від пані Наталі Геряк.

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