«Зараз залучати інвестиції дуже важко. З одного боку, зрозуміло, що до закінчення війни ризики надзвичайно високі. А з іншого — далеко не всі можуть скористатися законом про інвестиційних нянь, бо, хоч там і понизили суму до 10 мільйонів євро, але це достатньо велика сума для малого і середнього бізнесу. І ще одне болюче питання — це захист прав інвесторів і наші суди. На жаль, судова система в Україні далека від оптимальної, якщо казати відверто», — заявив народний депутат Борис Приходько в інтерв'ю агентству «Українські Новини».

Він також поділився власним досвідом спілкування з українською Фемідою.

«Власне кажучи, я маю свій приклад довжиною в 9 років. Справа почалася ще 31 липня 2014 року. За цей час змінювалися і суди, і прокурори. На останньому засіданні у Дарницькому суді м. Києва було ухвалено рішення про закриття справи через порушення строків з боку прокуратури. Ухвалення рішення вийшло дуже резонансним. Суперечку суддів у нарадчій кімнаті чули усі відвідувачі та працівники суду. Головуючий суддя дуже голосно говорив про політичне забарвлення цієї справи, хоча якби справа була „політичною“, рішення було б ухвалено вже багато років тому. Є підозра, що цей суддя був „мотивований“ як моїм колишнім конкурентом по виборчих перегонах, який досі не може змиритися з програшом, так і відомим на Чернігівщині агробароном з мого виборчого округу. Однак справедливість нарешті перемогла, і більшістю голосів трійка суддів ухвалила рішення про закриття кримінального провадження», — розповів нардеп.

«Судова тяганина довжиною у майже 10 років не додає оптимізму інвесторам, які будь-якої миті можуть постраждати і втратити все через суддівське свавілля. На жаль, є такі непоодинокі випадки у різних регіонах. Для того щоб іноземні інвестори не боялися вкладати гроші в українську економіку, треба забезпечити дійсно незалежну і очищену від корупції судову систему. Це буде непросто, але ми повинні це зробити, якщо хочемо стати частиною ЄС та залучити інвестиції», — наголосив Борис Приходько.

Раніше президент Зеленський закликав банкірів до якнайшвидшої конфіскації фінансових активів росії.

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