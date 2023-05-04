Копіюють ЗСУ: військовий розповів, чого росіяни за рік війни навчилися у української армії

Російські військові перейняли тактику ЗСУ із використання малих дронів для скидання боєприпасів. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Єрмак, який нині тримає позиції у так званій буферній зоні на Херсонщині. За його словами, малі дрони з системами скидання боєприпасів ворог почав виробляти в заводських умовах.

Крім того, зазначив військовий, на Херсонщині окупанти відходять від тактики м’ясних штурмів і більше використовують малі мобільні групи, що більш притаманно нашій армії.

«Росіяни набираються досвіду й, на жаль, переймають наш досвід, завдяки чому стають кращими, ніж раніше»,

- сказав Єрмак.

Втім, він скептичного оцінює встановлені ворогом укріплення, які в рф гучно називають «зубами дракона».

«Я впевнений, що це не більше ніж відмивання коштів. Ці конструкції не працюють проти сучасної техніки. Вони витрачають на це кошти й це дуже добре. Те, що дійсно може протистояти контрнаступу, то ми з цим боремось і вміємо протистояти, тому ворогу нічого не допоможе. Моральний дух в противника не на висоті. Вони самі себе накрутили нашим контрнаступом і тепер сидять в очікуванні», — говорить військовий.

Він також прокоментував активне використання росіянами своїх аналогів керованих авіабомб, зазначивши, що їх виробляли ще за часів СРСР, тому вони мають вкрай низьку точніть, однак потужність удару досить велика, тому цивільним слід бути дуже обережним і реагувати на попередження військових.

Нагадаємо, напередодні у Херсоні відбулося кілька ворожих влучань, зокрема, ворог бив по залізничному вокзалу та єдиному працюючому гіпермаркету.

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