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«Був барабанщиком у багатьох місцевих рок-гуртах»: на Бахмутському напрямку загинув воїн із Закарпаття

20:15 5 травня 2023
Антоній Рабел

В Ужгороді 2 травня попрощались із загиблим на війні Антонієм Рабелем. Він служив у 46-тій окремій аеромобільній бригаді ДШВ. Загинув військовий 23 квітня на Донеччині, йому назавжди 30 років, повідомляє Ужгородська міська рада.

«Антоній навчався в ужгородській школі № 3, після закінчення якої вступив до вищого комерційного училища, Отримав спеціальність різьбяра по дереву та бересту. Із дитинства любив музику і захоплювався грою на барабанах. Був барабанщиком у багатьох місцевих рок-гуртах.

Із жовтня 2022 року у лавах Збройних Сил України захищав Україну від російських загарбників, служив старшим навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки третього аеромобільного батальйону військової частини А 4350″, — йдеться у некролозі.

Загинув герой 23 квітня у запеклих боях проти окупантів біля Бахмута на Донеччині.

«Антоній був доброю, веселою, компанійською людиною і залишиться таким назавжди у серцях і пам’яті всіх, хто його знав».

Поховали Антонія Рабела із усіма військовими почестями на Пагорбі Слави. У загиблого залишилися мати, донечка, двоє братів та сестра, дідусь.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель в Бахмуті відомого українського журналіста.

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