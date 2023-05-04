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«Занадто розважливий»: принц Гаррі впевнений, що брат Вільям навмисно зробив його «запасним»

17:50 4 травня 2023
Принци

Принц Гаррі впевнений, що принц Вільям, який ось-ось ще більше посилить свою вагу у королівській ієрархії, є настільки «розважливим», що прораховує життя на декілька кроків вперед.

І всі його думки направлені на те, щоб зробити свого брата Гаррі, герцога Сассекського, нікому не потрібним «запасним».

Про це заявила королівський експерт Тіна Браун, пишуть зарубіжні ЗМІ.

«Чим довше Гаррі розмірковує про те, що сталося в його житті, тим більше він відчуває образу на Вільяма. Він відчуває, що Вільям все прорахував, щоб зробити його номером два», — зазначила Браун.

«Мені сказали, що між ними немає контакту. Я думаю, Карл III хотів би якогось зближення синів. Але, гадаю, на це підуть роки… Відчуження має тенденцію поcилюватися», — підсумувала эксперт.

Нагадаємо, образа Гаррі вже переросла у виголошення ним публічних обвинувачень на адресу старшого брата у нібито корупційних діях «на благо» королівської родини.

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