Повістка з рахунками за комуналку: коли працівник ЖЕКу має право завітати до призовника

Під час загальної мобілізації, яку нещодавно було продовжено на новий 90-денний термін, військовозобовʼязані віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Причому іноді документ вам можуть вручити навіть працівники ЖЕКу.

Про це розповів голова адвокатського обʼєднання «Кравець і партнери», адвокат Ростислав Кравець.

«Знайти кожного військовозобов'язаного та передати йому особисто повістку військкоматам складно. Саме тому іноді вони передають документи сільрадам, компаніям чи навіть ЖЕКам», — говорить експерт.

Отже, якщо повістку вручить працівник комунальної організації, це буде цілком законно. Однак зверніть увагу, що у співробітника має бути відповідна відомість.

Як діяти?

Представник ЖЕКу видає військовозобов'язаному громадянину повістку.

Військовозобовʼязаний залишає підпис на документі, де вказано дату і час, а отже — підтверджує отримання повістки.

Якщо ви відмовляєтеся приймати документ, то працівник ЖЕКу має на місці скласти про це акт зі свідками.

У якому випадку повістку «від ЖЕКу» можна проігнорувати?

Якщо працівник ЖЕКу просто залишив документ в поштовій скриньці, то ви можете проігнорувати його. Адже у такому випадку немає підтвердження, що військовозобовʼязаний отримав повістку.

Коли призовнику загрожує кримінальна відповідальність

За діючими нормами, якщо військовозобов’язаний отримав повістку, пройшов відповідне звіряння військово-облікових даних, медичну комісію для призову, але уникнув відправлення у військову частину, на нього чекає кримінальна відповідальність.

Покарати такого військовозобов'язаного можуть за статтею 336 Кримінального кодексу України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період». «Ухилянту» загрожуватиме від 3 до 5 років позбавлення волі.

Але, як вже писали «ФАКТИ», після відбуття покарання такий ухилянт все-одно може бути мобілізований.

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