У Норвегії збільшать виплати частині українців: які умови

Українські біженці, які через війну опинилися у Норвегії, у 2023 році будуть продовжувати отримувати допомогу від уряду країни.



Нові цифри бюджету на 2023 рік будуть оприлюднені наприкінці травня.

Вже зараз є прогнози, що кількість прохачів притулку зросте і знадобиться більше житла для них. Про це пише thelocal.no.

Міністерка праці та соціальної інтеграції Марте М'єс Персен називала, що у 2023 році в країні прийдеться розселити загалом 35 тисяч біженців.

Згідно з новим прогнозом, у Норвегії може знадобитися розмістити до 43 тисяч біженців. Тому уряд пропонує збільшити фінансування у низці регіонів.

Муніципалітети отримають додаткові 50 000 крон (близько 4200 євро) за кожного поселеного біженця.

Очікується, що до кінця 2024 року це обійдеться країні до 200 млн крон (до 17 млн євро). Ці гроші додадуть до того фінансування, яке місцева влада отримує для облаштування біженців.

Окрема вартість витрат — навчання біженців норвезької мови. На це буде виділено 459 млн крон (понад 38 млн євро) до кінця 2024 року. Курси пропонують спланувати так, щоб українці могли поєднувати їх із роботою.

Уряд Норвегії також виділить близько 180 млн крон (15 млн євро) на повторні субсидії на оренду житла для біженців.

Раніше ми писали про виплати українським біженцям у Польщі.

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