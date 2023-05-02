На 700 злотих більше: скільки будуть отримувати українці в Польші

В Польщі, де скоро відкривається ремонтний центр для танків Leopard, стрімко зростає мінімальна зарплата.

Так, на початок 2024 року заплановане підвищення мінімальної ставки майже на 700 злотих, пише inpoland.net.pl.

Для українців це важливо з точки зору того, що багато наших земляків отримують виплати, які «прив'язані» до «мінімалки» у країні.

За розрахунками Федерації польських підприємців (FPP), на підставі показників Багаторічного фінансового плану держави на 2023−2026 роки, із січня 2024 року мінімальна зарплата становитиме щонайменше 4254,4 злотих (37314 гривень) — на 654,40 злотих більше, ніж у другій половині 2023 року. Мінімальна погодинна ставка становитиме 27,8 злотих.

Збільшення мінімальної зарплати на 654 злотих у 2024 році означатиме, що працівник отримає на руки 3230 злотих (28329 гривень), а роботодавець заплатить 5126 злотих (45 тис. грн).

Але не варто чекати наступного року: чергове підвищення заплановане на 1 липня нинішнього року — до 3600 злотих (31,5 тис. гривень).

До того ж у 2023 році розмір мінімальної заробітної плати вже збільшували — з 3010 до 3490 злотих, нагадує РБК-Україна.



Стрімке підвищення мінімальної заробітної плати триває з 2007 року. Найбільші підвищення провели у 2023 році (17,8%) та 2020 року (на 15,5%).

При цьому економісти зазначають, що розрахунок підвищення мінімальної зарплати відносно інфляції «запізнюється» на 2 роки. Аналітики пропонують установити мінімалку на рівні 50% від середньої зарплати.

Також українцям варто пам'ятати, що громадянин нашої країни може розпочати роботу в Польщі без дозволу на роботу, але працедавець має повідомити відповідне управління протягом 14 днів. Така інформація на сайті уряду Польщі.

При цьому українцям дають поради, що треба знати про працевлаштування у цій країні:

- всі послуги повітових бюро праці є безкоштовні;

- найкраще використовувати перевірені і надійні послуги та пропозиції роботи. Доступ до таких перевірених пропозицій роботи надають повітові бюро праці (https://oferty.praca.gov.pl). Маючи смартфон, можна встановити програму ePraca;

- поради, як шукати роботодавця за кордоном і не піддавати себе непотрібному ризику, можна знайти на сайті мережі EURES (https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=pl);

- список сертифікованих польських агенцій з працевлаштування доступний на сайті stor.praca.gov.pl у закладці Реєстр суб'єктів, які ведуть агенції з працевлаштування. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном у Воєводських бюро праці.

Крім того, якщо ви працюєте через агентство:

- треба пам’ятати про підписання договору з агентством зайнятості, в якому будуть зазначені умови роботи, винагорода, пільги;

- при прийомі на роботу роботодавець зобов’язаний укласти письмовий трудовий договір, в якому будуть вказані умови роботи та оплати праці. Переконувати людину працювати без трудового договору — проти польського законодавства;

- не погоджуйтеся працювати без підписання письмового договору. Інакше ви працюєте нелегально, і вас позбавляють законних прав, які виникають з легального працевлаштування;

- перш ніж підписати трудовий договір, ознайомтеся з положеннями, що містяться в ньому, або попросіть когось пояснити та допомогти вам зрозуміти його положення;

Державна інспекція праці надає безкоштовні юридичні консультації щодо положень, що регулюють законність найму та права працівників (https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne). Інформація також доступна українською та російською мовами.

Нагадаємо, в Чехії набрали чинності нові положення закону Lex Ukrajina V, які стосуються українських біженців. Частина затверджених змін впроваджена вже з 1 квітня, друга частина набуває чинності з 1 липня.

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