Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, — Генштаб ЗСУ

Цієї доби російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131, 18 з 24 було знищено нашими захисниками.

Сьогодні противник завдав 6 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 66 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. На жаль, є загиблі та пораненні серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Там Сили оборони відбили близько 50 атак ворога.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, знищено 4 баражуючих боєприпаси «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника та станцію радіоелектронної боротьби.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, всі медичні заклади на тимчасово захопленій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади під медичні установи.

Так, в населеному пункті Мирне Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштовують під військовий шпиталь. При цьому, російські загарбники примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням школи дітьми.

Нагадаємо, 3 травня вдень російські варвари обстріляли Херсон, загинуло 18 людей, понад 40 поранено.

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