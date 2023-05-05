З банківської картки зникли гроші: що потрібно зробити

Шахраї вигадують різні схеми з привласнення коштів українців та отримання доступу до їхніх рахунків у банках.

Як пише sud.ua, у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги надали громадянам поради щодо того, як діяти, якщо з банківської картки несанкціоновано списали кошти. Людей у черговий раз попередили, що не можна передавати невідомим, ким би вони не представлялися, анкетні дані, адресу, номер банківської карти, термін її дії, CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS- повідомленні.

Якщо з вашої картки зникли гроші, треба здійснити наступні кроки:

Заблокувати банківську карту;

Звернутися до служби підтримки банку телефоном чи онлайн та повідомити про подію (розмову бажано записати), а також надіслати письмову вимогу до банку про надання інформації щодо події;

Звернутися до правоохоронних органів із заявою про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами;

Звернутися із заявою про визнання особи потерпілою в межах кримінального провадження.

«Відповідно до статті 1073 Цивільного кодексу України в разі безпідставного списання банком з рахунку клієнта грошових коштів банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта. Пунктом 37.2 статті 37 Закону „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні“ встановлено відповідальність банківських установ у таких ситуаціях. Тож у разі ініціації неналежного переказу з рахунка неналежного платника, з вини ініціатора переказу, що не є платником, емітент зобов’язаний переказати на рахунок неналежного платника відповідну суму грошей завдяки власним коштам», — йдеться у повідомленні.

Завдяки цим нормам потерпіла особа може вимагати повернення грошей коштом банківської установи, а не лише шляхом стягнення з особи, яка цими коштами заволоділа.

Нагадаємо, що одна із шахрайських схем пов`язана з проблемами, які виникали через російські удари по інфраструктурі, коли українці залишалися без мобільного зв`язку та інтернету. Аферисти пропонували «підключення до резервної вежі» та крали номери телефонів громадян. Це використовувалося для доступу до банківських рахунків людей.

Фото Pixabay

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