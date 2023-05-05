Циганков знову вразив уболівальників «Жирони»: команда українця виграла третій матч поспіль (відео)

Команда українця Віктора Циганкова «Жирона», яка сенсаційно перемогла «Реал», продовжує приємно дивувати своїх уболівальників. У черговому турі чемпіонату Іспанії команда ексдинамівця перемогла на рідній арені «Мальорку» — 2:1 (Еспіноса, 45+2, Кастельянос, 84 — Мурікі, 80, з пенальті), а Циганков взяв участь в обох голах своєї команди.

«Те, що Циганков дає „Жироні“, — чисте золото, він коштував лише 5 мільйонів», «Кутові та штрафні удари Циганкова завжди дуже гострі», «Що це за історія з Циганковим? Як цей хлопець тут грає?» — захоплюються діями українця вболівальники каталонського клубу.

Зазначимо, що у 14 матчах сезону 25-річний Віктор Циганков, який у березні вперше став батьком, забив три м'ячі і віддав чотири гольові передачі.

До речі, «Жирона» після трьох перемог поспіль піднялася у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії на 7-е місце і тепер лише на п'ять очок відстає від єврокубкової зони. Чого на світі не буває…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гольовий пас Циганкова допоміг «Жироні» обіграти чотириразового переможця Ліги Європи.

Фото ФК «Жирона»

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