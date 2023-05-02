Гольовий пас Циганкова допоміг «Жироні» обіграти чотириразового переможця Ліги Європи: відеоогляд матчу

«Жирона» Віктор Циганкова, який наприкінці березня вперше став батьком, продовжує радувати своїх уболівальників результатами в чемпіонаті Іспанії.

Слідом за нічиєю на «Камп Ноу» з «Барселоною» (0:0) та домашньою перемогою над «Реалом» (4:2) каталонці обіграли на виїзді «Севілью» — 2:0 (Хуанпе, 23, Кастельянос, 55). В епізоді з другим забитим м'ячем у ворота чотириразових переможців Ліги Європи безпосередню участь взяв гравець збірної України, який віддав гольовий пас на Кастельяноса — форварду залишалося не схибити по порожніх воротах.

Зазначимо, що в активі Циганкова вже 13 матчів в іспанській примері, в яких він забив три м'ячі та віддав чотири гольові паси. Щодо «Жирони», то каталонці завдяки успішним результатам можуть цілком замахнутися на зону єврокубків — від шостого місця, що дає право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій, команду відокремлюють лише п'ять очок. Зазначимо, що в наступному турі підопічні Мічела приймуть на домашній арені одного з аутсайдерів — «Альмерію».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодий батько Циганков допоміг «Жироні» виграти палке каталонське дербі з «Еспаньйолом».

Фото ФК «Жирона»

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