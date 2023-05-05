У дев'яностих акторка Гвінет Пелтроу, яка нещодавно повеселила соцмережі своєю поведінкою в суді, зустрічалася з найпопулярнішими холостяками Голлівуду. Тепер вона розкрила інтимні подробиці про своє сексуальне життя з колишніми бойфрендами під час нещодавнього епізоду «Називай її татом».

50-річна акторка зустрічалася з Бредом Піттом у 1994−1997 роках, але розірвала їхні заручини, оскільки вважала себе занадто молодою для шлюбу в той час. Після розриву у неї були трирічні стосунки з Беном Аффлеком.

Аакторка зустрічалася з Бредом Піттом у 1994-1997 роках

На самому початку розмови з Гвінет ведучі епізоду попросили її оцінити, хто з двох колишніх хлопців кращий у ліжку. Однак після короткої сором'язливої паузи Пелтроу, яка переживала, що її може слухати дочка, таки зізналась:

«Це дуже важко. Бред був — як ідеальна хімія, любов всього твого життя. А Бен був технічно відмінний».

У подальших запитаннях також з'ясовували, хто з колишніх був романтичнішим (Бред), хто частіше її смішив (Бен) і з ким частіше виникали суперечки (Бен).

Коли поцікавилися, хто з двох краще цілується, Гвінет дала дипломатичну відповідь: «Вони обидва добре цілуються». Відповідь Гвінет Пелтроу на запитання про те, хто, на її думку, кращий актор, мабуть, не порадувала Бена Аффлека. 50-річна актриса пояснила: «Вони обидва дуже талановиті. І Бен — чудовий сценарист і режисер. Але я думаю, я б сказала, що Бред — кращий актор. Якщо подумати про всі різні ролі, які він зіграв».

Після невдалих стосунків з Піттом і Аффлеком володарка «Оскара» з 2003-го по 2016 рік була одружена з вокалістом гурту Coldplay Крісом Мартіном, з яким має двох дітей. У 2018 році вона вийшла заміж за телепродюсера Бреда Фальчука.

Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт і Гвінет Пелтроу публічно освідчилися у коханні один до одного.

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