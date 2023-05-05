37.34 / 37.82 40.95 / 41.72
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Омолоджуємо трояндові кущі содою: унікальний метод

14:13 5 травня 2023
Троянда

Досвідчені садівники рекомендують дачникам, які висадили на своїх ділянках кущі троянд, не обрізати їх на зиму — в такому разі рослина втрачає життєві сили і йде на зимівлю ослаблою. Їх обрізку краще робити навесні, видаляючи пошкоджені пагони до місця першої бруньки. А ще кущі можна «омолодити», використовуючи досить простий засіб.

Як стверджує ТГ-канал «Дачник», це робиться за допомогою звичайної харчової соди.

Розчин готують так: у 5 л води розчиняють 1 ст. л. соди та 0,5 ч. л. нашатирного спирту, 1 ч. л. сульфату магнію та 1 ч. л. натертого господарського мила.

Кущі обприскують вранці або ввечері, щоб уникнути попадання на троянди прямого сонячного проміння. Стверджується, що завдяки цьому починається активне зростання нових пагонів і кущ омолоджується.

До речі, харчову соду використовують і для приготування розчину, який допомагає боротися з попелицею на трояндах.

Фото Pixabay

160

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова на церемонії прощання

Алла Пугачова прилетіла на прощання з Юдашкіним, а діти — до Діснейленду: як провели останні дні Примадонна з родиною

Полив розсади

Чайна ложка цього підживлення замінить всі добрива на городі: підливайте її під розсаду, і готуйте величезні мішки для врожаю (відео)

Повний місяць

Тільцям — гармонія, Левам — харизма, Стрільцям — амбіції: гороскоп на 5 травня 2023 року

люди

Грошова допомога українцям: хто може отримати від ЮНІСЕФ 2 200 грн на кожного члена родини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту