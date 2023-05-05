Омолоджуємо трояндові кущі содою: унікальний метод

Досвідчені садівники рекомендують дачникам, які висадили на своїх ділянках кущі троянд, не обрізати їх на зиму — в такому разі рослина втрачає життєві сили і йде на зимівлю ослаблою. Їх обрізку краще робити навесні, видаляючи пошкоджені пагони до місця першої бруньки. А ще кущі можна «омолодити», використовуючи досить простий засіб.

Як стверджує ТГ-канал «Дачник», це робиться за допомогою звичайної харчової соди.

Розчин готують так: у 5 л води розчиняють 1 ст. л. соди та 0,5 ч. л. нашатирного спирту, 1 ч. л. сульфату магнію та 1 ч. л. натертого господарського мила.

Кущі обприскують вранці або ввечері, щоб уникнути попадання на троянди прямого сонячного проміння. Стверджується, що завдяки цьому починається активне зростання нових пагонів і кущ омолоджується.

До речі, харчову соду використовують і для приготування розчину, який допомагає боротися з попелицею на трояндах.

Фото Pixabay

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