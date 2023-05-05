Не ставте у холодильник: як найкраще зберігати хліб

Хрустка скоринка, пухкий м'якуш і спокусливий аромат: чи може бути щось краще, ніж відкусити шматочок свіжого хліба? Коли він виходить з печі, його зазвичай ще теплим з'їдають до останньої крихти. А якщо у вас ще залишилося трохи хліба? Тоді слід знати, як зберігати хліб, щоб він залишався смачним якомога довше, повідомляє loewenzahn.at.

Кладіть хліб на обрізаний край, тоді він не затвердіє на відкритому боці. Він найкраще почувається при кімнатній температурі (18−22 °C), але він не любить холодильник. Поліетиленовий пакет не підходить для зберігання хліба, він не зможе дихати в поліетилені й «потіє» — це ідеальний клімат для плісняви. У торбі з тканини хліб не пліснявіє, але дуже швидко висихає. Тканина витягує воду з хліба і випускає вологу в навколишнє повітря. Отже, торба з тканини — це добре, але не ідеально.

Це стосується й паперового пакета: папір також витягує вологу з хліба, і він швидше черствіє. Багато пакетів вкриті пластиком зсередини, і ви можете зіткнутися з проблемою, що хліб легко пліснявіє. Декоративний дерев'яний ящик часто вважають ідеальним місцем для зберігання випічки. Насправді тут хліб може добре дихати, а ризик появи плісняви низький. Однак у дерев'яному ящику хліб також має тенденцію до висихання, оскільки дерево вбирає багато вологи з тіста. З іншого боку, скоринка довше залишається хрусткою.

До речі, якщо на хлібі виявлено плісняву, слід утилізувати всю буханку, навіть якщо видимо уражені лише окремі ділянки. Це пов'язано з тим, що грибок може поширитися і вживання хліба в їжу може бути шкідливим для здоров'я.

Тож де найкраще зберігати? Фахівці з харчування віддають перевагу посуду з неглазурованої кераміки або глини для зберігання свіжого хліба. Відкриті пори поглинають зайву вологу й віддають її назад у хліб, коли це необхідно. Оскільки повітря може циркулювати, ризик появи плісняви нижчий, ніж у пластику. Щоб запобігти появі плісняви, хлібницю слід ретельно мити раз на тиждень — найкраще оцтовою водою.

Раніше кулінарка Оксана Вознюк поділилася з «ФАКТАМИ» чудовим рецептом хліба.

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