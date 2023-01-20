«Кукурудзяний хліб смакує до кави, житній на пиві -- до сала», -- кулінарка Оксана Вознюк

Те, що хліб — всьому голова, відомо давно. А от те, яким він може бути незвичайним, «ФАКТАМ» розповіла українська кулінарка Оксана Вознюк, смаколики якої куштували Ірина Білик, Дзідзьо, Ольга Полякова та інші відомі люди.

«Спробуйте спекти гарбузовий хліб. Він дуже смачний, досить простий у приготуванні та не надто калорійний»

-- Ми з чоловіком Іраклієм Берідзе печемо хліб житній зі шкварками, кукурудзяний на кулеші, гарбузовий -- на основі печеного гарбуза, фрешу та насіння, -- розповідає Оксана Вознюк.—Дуже смачний хліб на медовому пиві… Любимо і картопляний з сиром, у якому насичений жовтий колір досягається завдяки чорнобривцям, а ніжно-блакитний відтінок -- завдяки карпатським фіалкам. Створити такий хліб було ідеєю мого чоловіка. Він родом з Грузії. За професією штурман дальнього плавання, але після нашого знайомства захопився кулінарною справою.

Гарбузовий хліб – справжня смакота

-— Який хліб ваш улюблений?

-- Мені всі до вподоби. Кукурудзяний та картопляний смакують до кави, житній на пиві -- до сала, житньо-пшеничний зі шкварками пасує до борщу, який ми готуємо з підкопченою грушею. Гарбузовий має ніжний смак мускатного гарбуза. Особливість нашого хліба у тому, що він залишається свіжим до п’яти днів завдяки картопляному та гарбузовому пюре.

-- Поділитесь одним з рецептів?

За словами Оксани Вознюк, гарбузовий хліб має ніжний смак мускатного гарбуза

-- Із задоволенням. Спробуйте спекти гарбузовий хліб. Він дуже смачний, досить простий у приготуванні та не надто калорійний.

Гарбузовий хліб Борошно — 700 г

Молоко — 200 г

дріжджі пресовані — 35г

Цукор — 70г

яйце — 2 шт.

Гарбуз сирий тертий — 140 г

Гарбузове пюре — 350 г

Сіль — 17 г

Олія — 25 г

Фреш гарбуза -100 г

Для гарбузового пюре запікаємо гарбуз у фользі з часником та чебрецем, додавши оливкову олію, сіль, мускатний горіх.

Далі блендуємо все це на пюре.

Робимо опару: розводимо дріжджі в теплому молоці з цукром та розмішуємо, зверху я зазвичай присипаю борошном для прискорення бродіння. Коли опара буде готова, можна робити заміс. До борошна додаємо сіль, опару, гарбузове пюре, фреш гарбуза, яйце, натертий гарбуз, насіння гарбуза (при бажанні) та починаємо вимішувати, в кінці вливаємо олію.

Даємо тісту піднятись, далі формуємо три хлібини.

Коли тісто піднялось у формі, випікаємо спочатку протягом 10 хвилин при температурі 220 градусів, а далі знижуємо температуру до 180 градусів і випікаємо ще 35 хвилин.

І смачного!

«Для мене не існує неможливого, якщо є бажання щось зробити»

-- Які головні критерії якості хліба?

-- Хрумка скоринка та ніжна м’якоть.

--Як правильно зберігати хліб?

-- Найкраще це робити у закритій ємкості, тобто у боксі. Якщо купили чи спекли забагато, холодильник чи морозильна камера продовжать термін його придатності. Якщо заморозити свіжий хліб, а потім розморозити, він збереже свої якості.

Кулінарка Оксана Вознюк каже, що один з критеріїв якості хліба – хрумка скоринка

-- Чи є у вашому асортименті десертний хліб?

-- Маємо плани спекти шоколадний з сушеною журавлиною чи вишнею.

-- Яке ваше професійне кредо?

--Для мене не існує неможливого, якщо є бажання щось зробити. Все в житті залежить від нас самих і, якщо ми не маємо те, чого хочемо, то це означає, що ми замало для цього зробили, щоб це мати.

Нагадаємо рецепт від польського шеф-кухаря Радослава Ратай — делікатесний буряковий салат.

Фото з альбому Оксани Вознюк

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