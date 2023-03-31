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Смачнішого ви ще не їли: випікаємо домашній хліб, який під силу навіть ледачій господині

22:00 2 квітня 2023
хліб

Сучасні господині часто нарікають на якість хліба в магазинах: він часто або несвіжий, або швидко вкривається пліснявою. Вирішити проблему можна, якщо навчитися пекти його вдома, вважає кулінарка Ірина Вороненко.

Інгредієнти:

500 г борошна

10 г цукру

10 г солі

30 г живих дріжджів (або 11 г сухих)

450 мл теплої води

Приготування

В миску всипати борошно, додати дріжджі, цукор, сіль, додати теплу воду. Все гарно вимішати ложкою. Миску накрити харчовою плівкою та рушником і поставити в тепле місце на 40 хвилин для бродіння. Стіл присипати борошном та з тіста сформувати хлібчик. Скляну форму розігріти в духовці попередньо при 250 С 5 хвилин. Наш хліб перекласти на пергамент та у форму. Форму накрити фольгою. Випікати при температурі 250 С 30 хвилин, а потім зняти фольгу й ще хвилин 15 до рум'янцю.

Смакуємо й пишаємося собою!

А як готувати корисну випічку без дріжджів — хліб на заквасці, який може зберігатися до десяти днів, розповіла кулінарка Оксана Барабаш.

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