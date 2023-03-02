У ФБР вважають причиною пандемії COVID-19 витік із лабораторії в Китаї

Увечері 28 лютого голова ФБР США Крістофер Рей в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що коронавірус найімовірніше поширився з китайської державної біолабораторії в Ухані. «ФБР вже давно дало свою оцінку походження пандемії. З найбільшою ймовірністю це був потенційний інцидент у лабораторії», — підкреслив Рей.

Це перша публічна заява ФБР про те, що експерти бюро справді пов'язують початок пандемії ковіда з витоком із лабораторії в Ухані. Звичайно, слова директора ФБР викликали резонанс.

До речі, це вже друга заява офіційного відомства США на цьому тижні про походження коронавірусу. На день раніше Міністерство енергетики США, яке відповідає у тому числі за роботу біолабораторій країни, заявило, що оцінює можливість витоку коронавірусу з китайської лабораторії як імовірну. Щоправда, у доповіді відомства йдеться, про це можна говорити «з низькою часткою впевненості». Крім того, йдеться про те, що вірус міг бути частиною китайської програми розробки біологічної зброї.

Тим часом директор ФБР звинуватив владу Китаю в тому, що ті щосили створюють перешкоди всім, хто намагається виявити джерело пандемії ковіда. «І це дуже сумно для всіх», — наголосив Рей.

Версія про витік із лабораторії Уханьського інституту вірусології звучала ще на початку пандемії. Її переконаним прихильником є Дональд Трамп. Він публічно називає ковід «китайським вірусом». Адміністрація Джо Байдена досі була дуже стримана в оцінках. Білий дім не раз наголошував, що налаштовує американські розвідслужби на отримання достовірної інформації з цієї проблеми.

Нагадаємо, коронавірус, що активно мутує, загрожує світу новою хвилею захворювань. Нещодавно в США заявили про виявлення нового штаму ковіда, який отримав офіційну назву XBB1.5 та неофіційну — «Кракен».

Фото dw.com

64

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram