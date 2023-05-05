Представляючись військовими, київські карні злочинці заробили сотні тисяч гривень на продажу електрогенераторів

В Україні, де раніше викрили нахабного афериста-кримінальника, що представлявся фронтовиком, викрито групу в’язнів, які продавали неіснуючі генератори та видавали себе за військовослужбовців. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру чотирьом раніше судимим чоловікам за фактами шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України). За даними слідства, шахрайська схема діяла з листопада 2022 року по лютий 2023 року в умовах масштабних проблем з електропостачанням в Україні через обстріли країною-агресором. Організував схему неодноразово судимий чоловік, який у той час утримувався в Київському СІЗО. Разом із трьома співкамерниками він розміщував у соцмережі оголошення про продаж генераторів. Вони отримували від покупців передоплату у розмірі від 2 до 10 тис грн, обіцяючи відправити товар до певної дати. Затримку у відправці пояснювали тим, що вони начебто є військовослужбовцями, яких терміново відправили у „гарячі точки“. У подальшому припиняли з покупцями зв’язок», — йдеться у повідомленні.

Органом досудового розслідування на даний час встановлено шестеро потерпілих від їх шахрайських дій. Наразі за місцями утримання — у двох виправних установах та у Київському слідчому ізоляторі, проведено обшуки. Також проведено обшуки в осіб, пов’язаних з підозрюваними. Вживаються заходи щодо встановлення усіх потерпілих від злочину.

Раніше Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали шахрая, який видавав себе за співробітника СБУ. Чоловік обіцяв одній із комерційних структур «уникнення» економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тисяч доларів США.

Як писали «ФАКТИ», в умовах війни в Україні з'явилися нові злочинні схеми аферистів, повіривши в які громадяни втрачають кошти та наражають себе на небезпеку.

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