За добу противник здійснив 140 ракетних, авіаударів та обстрілів із реактивних установок, але просунутися не може, — Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російська федерація завдала масованого удару по території нашої країни, застосувавши іранські ударні БпЛА «Shahed», 18 із 24 було знищено нашими захисниками. Зокрема, у повітряному просторі Києва були збиті всі цілі, а в Одесі з 15 дронів-камікадзе були збиті 12.

За даними Генштаба ЗСУ, протягом зазначеного часу противник завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура. Зокрема, у Нікополі були пошкодженi 11 приватних будинків та 9 господарських споруд, газогiн та лiнiя електропередач

Українців попередили, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На фронті ворог, як і раніше, зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та південо-західної околиці Спірного.

На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Також безуспішні наступальні дії ворог вів у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове.

На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби відбито численні атаки противника в Мар’їнки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстріляли понад 55 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також знищено 4 баражуючих боєприпаси «Ланцет». А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.

За добу українські бійці знищили близько 80 одиниць військової техніки супротивника і ліквідували ще 620 військовослужбовців зс рф.

Фото Генштаба

Нагадаємо, що у британській розвідці повідомляли про значні зусилля рф з укріплення північного кордону окупованого українського півострова Крим. Також сотні кілометрів траншей були вириті на міжнародно визнаній російській території, в тому числі в Бєлгородській та Курській областях, які межують з Україною.

Фото Генштабу ЗСУ

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