За добу противник здійснив 140 ракетних, авіаударів та обстрілів із реактивних установок, але просунутися не може, — Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби російська федерація завдала масованого удару по території нашої країни, застосувавши іранські ударні БпЛА «Shahed», 18 із 24 було знищено нашими захисниками. Зокрема, у повітряному просторі Києва були збиті всі цілі, а в Одесі з 15 дронів-камікадзе були збиті 12.
За даними Генштаба ЗСУ, протягом зазначеного часу противник завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура. Зокрема, у Нікополі були пошкодженi 11 приватних будинків та 9 господарських споруд, газогiн та лiнiя електропередач
Українців попередили, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
На фронті ворог, як і раніше, зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
- На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та південо-західної околиці Спірного.
- На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Також безуспішні наступальні дії ворог вів у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове.
- На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби відбито численні атаки противника в Мар’їнки.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстріляли понад 55 населених пунктів.
Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також знищено 4 баражуючих боєприпаси «Ланцет». А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.
За добу українські бійці знищили близько 80 одиниць військової техніки супротивника і ліквідували ще 620 військовослужбовців зс рф.
Нагадаємо, що у британській розвідці повідомляли про значні зусилля рф з укріплення північного кордону окупованого українського півострова Крим. Також сотні кілометрів траншей були вириті на міжнародно визнаній російській території, в тому числі в Бєлгородській та Курській областях, які межують з Україною.
Фото Генштабу ЗСУ86
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