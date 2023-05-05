Вісім убитих та 14 поранених: у Сербії сталося друге за три дні масове вбивство (фото)

У п'ятницю, 5 травня, у Сербії було скоєно друге за останні три дні масове вбивство. Як уже повідомляли «ФАКТИ», 3 травня 13-річний підліток застрелив вісім учнів та охоронця у своїй школі в одному із центральних районів Белграда. Через два дні в селі Дубона за 40 км від сербської столиці 20-річний хлопець відкрив вогонь по людях на вулиці. Вбито восьмеро людей, ще 14 отримали поранення.

Трагедія в Дубоні почалася з того, що пізно ввечері 4 травня підозрюваний посварився з поліцейським на шкільному дворі. Він пішов додому, але пізніше повернувся з автоматом і пістолетом і відкрив вогонь.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, 5 травня стрілець відкрив вогонь з автоматичної зброї з автомобіля, що рухається. Він убив свого «кривдника» — молодого поліцейського, а також його сестру і поранив кількох людей. Потім сів у машину і продовжив стрілянину, проїжджаючи через села Малі Орашьє та Шепшин.

Для затримання підозрюваного до Дубона прибули спецпідрозділи поліції. Вони перевіряли усі машини на блокпостах. Довелося задіяти гелікоптер та безпілотники. Загалом в операції брало участь близько 600 осіб.

Знайшли вбивцю на околицях міста Крагуєвац. Він ховався у будинку свого родича. Повідомляється, що туди підозрюваний приїхав на таксі, яке викрав. У нього вдома в ході обшуку поліція знайшла велику кількість зброї і боєприпасів, що незаконно зберігалися.

Усі жертви нападу народилися після 2000 року. Двоє поранених було прооперовано, але їхній стан залишається критичним.

Одразу після затримання підозрюваного президент Сербії Олександр Вучич назвав масове вбивство в Дубоні терористичним актом. «Напад на наших дітей є нападом на всю нашу країну», — підкреслив він. Вучич оголосив про необхідність термінового посилення закону про володіння зброєю. При цьому президент сказав, що шкодує за відсутністю страти в країні.

«Всі люди, які мають зброю, а це близько 480 тисяч людей, не рахуючи мисливців, будуть перевірені. Із них залишиться не більше 30−40 тисяч людей, які зможуть володіти зброєю» , — пообіцяв Вучич. Штрафи за незаконне володіння зброєю збільшать вдвічі. Максимальний тюремний термін збільшиться з 12 до 15 років.

Для законних власників почастішають регулярні перевірки, у тому числі ідентифікація особи, медична та психіатрична експертизи, регулярні аналізи на наркотики.

«Ми повинні повністю роззброїти Сербію», — зазначив Вучич.

Зрештою, протягом наступного півроку буде найнято близько 1200 поліцейських спеціально для охорони шкіл.

259

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram