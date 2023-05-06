За добу рф втратила в Україні 560 своїх військових, 7 танків та 14 дронів, — Генштаб ЗСУ

Розпочалася чотириста тридцять сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. 5 травня противник завдав 8 ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито близько 50 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.

У відповідь на постійні обстріли авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також збито 5 ворожих БПлА типу Shahed-136/131, 2 БПлА типу Zala, 1 «Орлан-10», 1 «Куб» та 1 БПлА типу «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.

Завдяки цілеспрямованим ударам українських воїнів, противник за добу втратив

- особового складу — 193 770 (+560) осіб,

- танків — 3717 (+7) од,

- бойових броньованих машин — 7238 (+14) од,

- артилерійських систем — 2992 (+14) од,

- РСЗВ — 552 (+2) од,

- засобів ППО — 306 (+2) од,



- БПЛА — 2554 (+14),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 5936 (+20) од,

- спеціальної техніки — 375 (+2).

У коментарях українці пишуть про повагу та любов до наших бійців, а також «щиро» бажають смерті російським загарбникам.

Як повідомляли «ФАКТИ» путінський кухар пригожин, який керує «вагнерівцями"в районі Бахмута, істерично заявив, що Україна вже почала наступ на цій ділянці фронту. Він сказав, що очікує більш «активної фази» цього наступу протягом наступних кількох днів. А вагнерівці нібито після 9 травня залишать Бахмутський напрямок, бо їм не дають зброї.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, це було зроблено для того, щоб використати тривогу в інформаційному просторі та закликати до посилення російської військової підтримки групи «Вагнера».

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram