«Антиукраїнський» скандал у Одесі: розлючений чоловік зривав прапори України

В Одесі, де спочатку заарештували мера Генадія Труханова, а потім відпустили його під заставу, виник скандал довкола прапора України. В мережі з'явилося відео, як чоловік зриває прапор, вивішений на сусідському балконі по вулиці Сєрова у Приморському районі, сусіди ж при цьому знімають свавілля на камеру мобільного телефона.

Журналістам очевидці розповіли, що чоловіка забрала патрульна поліція, але вже через 30 хвилин відпустила.

Пізніше все ж стало відомо, що поліція порушила проти нього провадження за статтею про наругу над державними символами.

Однак він сам звинуватив сусідів у тому, що вони закрили прапором камеру, встановлену ним для фіксації їхнього свавілля у дворі.

Нагадаємо, раніше на Черкащині підлітки позривали прапори з могили загиблого земляка заради хайпу в мережі.

400

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram