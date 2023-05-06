«Антиукраїнський» скандал у Одесі: розлючений чоловік зривав прапори України
В Одесі, де спочатку заарештували мера Генадія Труханова, а потім відпустили його під заставу, виник скандал довкола прапора України. В мережі з'явилося відео, як чоловік зриває прапор, вивішений на сусідському балконі по вулиці Сєрова у Приморському районі, сусіди ж при цьому знімають свавілля на камеру мобільного телефона.
Журналістам очевидці розповіли, що чоловіка забрала патрульна поліція, але вже через 30 хвилин відпустила.
Пізніше все ж стало відомо, що поліція порушила проти нього провадження за статтею про наругу над державними символами.
Однак він сам звинуватив сусідів у тому, що вони закрили прапором камеру, встановлену ним для фіксації їхнього свавілля у дворі.
Нагадаємо, раніше на Черкащині підлітки позривали прапори з могили загиблого земляка заради хайпу в мережі.400
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