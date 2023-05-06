37.34 / 37.82 40.91 / 41.66
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Антиукраїнський» скандал у Одесі: розлючений чоловік зривав прапори України

16:15 6 травня 2023
Прапор України на балконі

В Одесі, де спочатку заарештували мера Генадія Труханова, а потім відпустили його під заставу, виник скандал довкола прапора України. В мережі з'явилося відео, як чоловік зриває прапор, вивішений на сусідському балконі по вулиці Сєрова у Приморському районі, сусіди ж при цьому знімають свавілля на камеру мобільного телефона.

Журналістам очевидці розповіли, що чоловіка забрала патрульна поліція, але вже через 30 хвилин відпустила.

Пізніше все ж стало відомо, що поліція порушила проти нього провадження за статтею про наругу над державними символами.

Однак він сам звинуватив сусідів у тому, що вони закрили прапором камеру, встановлену ним для фіксації їхнього свавілля у дворі.

Нагадаємо, раніше на Черкащині підлітки позривали прапори з могили загиблого земляка заради хайпу в мережі.

400

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

щур

Тільцям — грошові надходження, Левам — приємні зустрічі, Водоліям — корисний досвід: гороскоп на день Милого Щурика 6 травня

Алла Пугачова на церемонії прощання

Алла Пугачова прилетіла на прощання з Юдашкіним, а діти — до Діснейленду: як провели останні дні Примадонна з родиною

Участник бойових дій

Мобілізація по-новому: Зеленський доручив Залужному відправляти на фронт тилових військкомів

Гірчичний порошок

Гірчичний порошок проти шкідників на городі: як правильно його використовувати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту