Точно не знайдуть: де сховати вдома гроші, щоб їх не виявили грабіжники

Попри війну і посилення покарання за грабіж, в Україні продовжують фіксували пограбування квартир і будинків. Тим більше, що багато хто з українців, не довіряючи банкам, звик зберігати гроші вдома. Якщо ви теж готові до такого ризику, занотуйте для себе, де готівку можна заховати так, щоб виявити її злодіям було неможливо.

Наприклад, це може бути приховане місце у стіні, зазначає ресурс SantePlus.

Неточності на стіні можливо буде помітити, але вони наскільки незначні, що під час поспіху злодій не зверне на це увагу. Тому таке місце може бути досить безпечним для ваших заощаджень.

Щітка для волосся

Видавивши кришку, ви помітите невеликий простір. Він ідеально підходить для того, щоб сховати там невелику кількість крупних купюр.

Плінтуси

За планками біля підніжжя стіни, як правило, є вільне місце. А у злочинця не так багато часу на пошуки. Тому віддайте перевагу важкодоступним плінтусам, наприклад, за шафою, яку він точно не буде рухати, аби не зчиняти зайвого шуму.

Одвірок

Зробіть отвір у верхній частині дверної рами і залиште гроші там. Незалежно від того, зачинені двері або відчинені, схованка залишиться майже невидимою.

DVD-програвач

Хоча він більше використовується для відтворення компакт-дисків, ви можете скористатися пристроєм, аби сховати бодай кілька банкнот.

Раніше експерти також дали поради, як можна уберегти від викрадення своє авто.

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