В Україні поновили виплати від Червоного Хреста: хто може подати заявку на отримання 16 тисяч грн у травні

Українці, які постраждали внаслідок російської агресії, продовжують отримувати допомогу від держави та міжнародних організацій.

Так, організація Червоного Хреста відновила ще один вид допомоги. Виплати у сумі 16000 гривень зможуть отримати ветерани війни з інвалідністю I та II групи. На сьогодні кількість таких громадян в нашій країні становить 25 тисяч осіб.

Про це йдеться на сайті Міністерства ветеранів.

Повідомляється, що минулого місяця завершився другий етап прийому заявок, а наразі здійснюється їхня перевірка.

У Міністерстві ветеранів повідомляють, що кошти будуть виділятися етапами протягом чотирьох місяців.

Якщо людина вже отримала перші виплати, подавати повторно заявку не потрібно. Виплати будуть надходити щоп’ятниці до 7 липня 2023 року включно.

Для подачі заявки необхідно:

- перейти на сайт eveteran.gov.ua;

- знайти розділ «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни»;

- здійснити ідентифікацію та аутентифікацію;

- вказати та перевірити особисті дані та вказати міжнародний номер;

- підтвердити згоду на обробку та передачу особистих даних.

Якщо у людини виникли питання, вона може звернутись через електронну пошту: [email protected]

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