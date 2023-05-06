37.34 / 37.82 40.92 / 41.66
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні поновили виплати від Червоного Хреста: хто може подати заявку на отримання 16 тисяч грн у травні

19:20 6 травня 2023
смартфон

Українці, які постраждали внаслідок російської агресії, продовжують отримувати допомогу від держави та міжнародних організацій.

Так, організація Червоного Хреста відновила ще один вид допомоги. Виплати у сумі 16000 гривень зможуть отримати ветерани війни з інвалідністю I та II групи. На сьогодні кількість таких громадян в нашій країні становить 25 тисяч осіб.

Про це йдеться на сайті Міністерства ветеранів.

Повідомляється, що минулого місяця завершився другий етап прийому заявок, а наразі здійснюється їхня перевірка.

У Міністерстві ветеранів повідомляють, що кошти будуть виділятися етапами протягом чотирьох місяців.

Якщо людина вже отримала перші виплати, подавати повторно заявку не потрібно. Виплати будуть надходити щоп’ятниці до 7 липня 2023 року включно.

Для подачі заявки необхідно:
- перейти на сайт eveteran.gov.ua;

- знайти розділ «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни»;

- здійснити ідентифікацію та аутентифікацію;

- вказати та перевірити особисті дані та вказати міжнародний номер;

- підтвердити згоду на обробку та передачу особистих даних.

Якщо у людини виникли питання, вона може звернутись через електронну пошту: [email protected]

Раніше ми розповідали, як отримати кошти від благодійного фонду Dorcas.

300

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гірчичний порошок

Гірчичний порошок проти шкідників на городі: як правильно його використовувати

Алла Пугачова на церемонії прощання

Алла Пугачова прилетіла на прощання з Юдашкіним, а діти — до Діснейленду: як провели останні дні Примадонна з родиною

торт

Дуже простий торт з трьох інгредієнтів від української блогерки (відео)

Троянда

Омолоджуємо трояндові кущі содою: унікальний метод

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту