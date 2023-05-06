Не раніше ніж за три дні до вибуття: як змінити реєстрацію місця проживання чоловікам віком від 18 до 60 років

Для усіх чоловіків у віці від 18 до 60 років для зміни реєстрації місця проживання в обов’язковому порядку необхідний військово-обліковий документ. Для призовників — це посвідчення про прописку до призовної дільниці, для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення, пояснює адвокатка Аліна Вдовцова.

«Для початку призовнику, військовозобов’язаному або резервісту не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання необхідно знятися з військового обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у зв’язку зі зміною місця проживання, — розповідає Аліна Вдовцова. - У військово-обліковому документі проставляється відповідна відмітка про це. Якщо після зміни зареєстрованого місця проживання ви будете відноситись до того ж ТЦК та СП, то з військового обліку зніматись не потрібно. Призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік. Після постановки на військовий облік за новим місцем проживання призовник, військовозобов’язаний та резервіст реєструє своє нове місце проживання».

За словами адвокатки, не потрібно спочатку знятись з реєстрації місця проживання за старою адресою, щоб потім зареєструватись за новою:

«Чинне законодавство дозволяє звернутись до органу реєстрації за новою адресою і цей же орган зніме з реєстрації місця проживання за старою адресою. Для зміни реєстрації місця проживання потрібні заява за формою згідно з Порядком декларування та реєстрації місця проживання; паспорт громадянина України; військово-обліковий документ; документи, що підтверджують право проживати в новому приміщенні, документи на право власності, рішення суду про надання права на користування житловим приміщенням чи договір оренди. Якщо таких документів не має, реєстрація здійснюється лише за згодою власника житла; квитанція про сплату адміністративного збору».

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