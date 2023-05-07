Дачнику на замітку: три народні способи позбавитися настирливої трави на садових доріжках

Для багатьох українців травень є місяцем активної праці на городі. Значною проблемою є трава на садових доріжках. Досвідчені городники розповіли про народні методи позбавлення від такої трави, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

- Окріп

Противникам агресивної хімії знадобляться деякі народні хитрощі від досвідчених дачників. Якщо поверхня не надто велика, можна наливати на траву киплячу воду (прямо з чайника). Такий метод не можна назвати високоефективним.

- Пісок

Хороший спосіб — засипати щілини піском. Буде потрібно досить багато піску, його потрібно засипати в щілини, розподілити щіткою. Пісок у щілинах швидко сохне і призведе до природної загибелі всіх рослин через нестачу води.

- Оцет і мийний засіб

Обприскування оцтом згубне для трави, бур'янів. Рецепт суміші наступний:

• відро води

• півпляшки оцту

• 0,5 л рідкого мила або засобу для миття посуду

Суміш наносять обприскувачем, завдяки мийному засобу оцет прилипає до рослини й обпікає її. Обприскування проводять у сонячний день.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно викорчовувати бур'яни.

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