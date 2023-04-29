У травні буде три дні, коли нічого не можна ні сіяти, ні садити: календар городника на останній місяць весни
Досвідчені садівники радять дотримуватися календаря городника під час виконання робіт у саду, особливо під час висадки розсади. Це дозволить підвищити врожайність, пише Telegram-канал «Дача. Сад та город».
Так, щоб рослини добре прижилися на ділянці, їх варто садити в найвдаліші дні для конкретної культури. Найбільш урожайними днями травня для різних культур вважаються такі дати:
цибуля і часник — 3, 9, 10, 13, 14, 22 травня;
помідори — 13, 15 травня;
кріп, петрушка та інша зелень — 3, 17, 29 травня;
морква — 16, 17 травня;
буряк — 14−17, 24 травня;
капуста — 2, 14, 21, 24, 30 травня;
баклажани, перець — 7, 11, 19 травня;
кабачки, гарбуз — 2, 10, 15, 22−25 травня;
картопля — 3, 5, 6, 12, 21−25, 27, 28 травня;
однорічні квіти — 1, 2, 3, 29, 30 травня;
полуниця, виноград — 2, 14, 24, 30 травня;
багаторічні квіти — 14, 15, 30, 31 травня;
плодові дерева — 9, 12, 13 травня.
«Є в травні також дні, в які не рекомендується взагалі нічого сіяти, оскільки вони вважаються неврожайними. Ці дати — 5, 19, 20 травня», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.
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