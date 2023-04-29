У травні буде три дні, коли нічого не можна ні сіяти, ні садити: календар городника на останній місяць весни

Досвідчені садівники радять дотримуватися календаря городника під час виконання робіт у саду, особливо під час висадки розсади. Це дозволить підвищити врожайність, пише Telegram-канал «Дача. Сад та город».

Так, щоб рослини добре прижилися на ділянці, їх варто садити в найвдаліші дні для конкретної культури. Найбільш урожайними днями травня для різних культур вважаються такі дати:

цибуля і часник — 3, 9, 10, 13, 14, 22 травня;

помідори — 13, 15 травня;

кріп, петрушка та інша зелень — 3, 17, 29 травня;

морква — 16, 17 травня;

буряк — 14−17, 24 травня;

капуста — 2, 14, 21, 24, 30 травня;

баклажани, перець — 7, 11, 19 травня;

кабачки, гарбуз — 2, 10, 15, 22−25 травня;

картопля — 3, 5, 6, 12, 21−25, 27, 28 травня;

однорічні квіти — 1, 2, 3, 29, 30 травня;

полуниця, виноград — 2, 14, 24, 30 травня;

багаторічні квіти — 14, 15, 30, 31 травня;

плодові дерева — 9, 12, 13 травня.

«Є в травні також дні, в які не рекомендується взагалі нічого сіяти, оскільки вони вважаються неврожайними. Ці дати — 5, 19, 20 травня», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

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