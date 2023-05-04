Має бути засуджений за злочинні дії: Зеленський про бажання побачити путіна у суді Гааги

Російський диктатор володимир путін, який давно копіює кривавого попередника Сталіна, має бути притягнутий до відповідальності за злочини, скоєні в Україні. І це має статися у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.

Таке бажання висловив президент України Володимир Зеленський під час виступу у цьому суді під час свого візиту до Нідерландів.

«Безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира, хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права», — сказав глава Українськох держави.

Зеленський впевнений, що путін буде притягнутий до відповідальності після перемоги України у війні, яку розв'язав російський диктатор.

«Я впевнений, це станеться, коли ми переможемо, а ми переможемо не лише на полі бою, не лише у двобої з агресією. Подивіться, як країни світу об'єдналися довкола допомоги українцям», — наголосив президент.

Відзначимо, напередодні під час візиту до Фінляндії Зеленський заперечив причетність України до атаки дронів на Кремль, наголосивши, що метою українців є притягнення кремлівського диктатора до суду, а не його фізичне знищення.



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