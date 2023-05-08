Штраф до 1200 грн: що чекає тих українців, хто не задекларує свої доходи

Українці, які мали заповнити податкові декларації та не зробили цього, зобов'язані заплатити штраф у розмірі 340 грн. За повторне неподання декларації загрожує штраф у розмірі вже 1020 грн.

Йдеться про тих, хто мав додатковий дохід, пише OBOZREVATEL.

У разі постійної роботи податки сплачує роботодавець замість свого співробітника, але якщо українець заробив, наприклад, надаючи якісь послуги безпосередньо, то повинен сам заявити про цей дохід і сплатити податок.

Розмір податку становить 19,5% (18% ПДФО та 1,5% військового збору). Але є винятки. Наприклад, менше доведеться платити за прибуток від продажу нерухомості.

Також потрібно платити:

якщо здаєте житло в оренду;

якщо вам пробачили борг;

якщо отримали спадщину;

якщо мали підробіток;

якщо продали нерухомість чи машину.

Хороша новина: сплачувати податки з благодійної допомоги не потрібно. Крім того, є можливість подавати декларацію не лише за місцем реєстрації, а й в електронному кабінеті.

Як відомо, левова частка українців не сплачує податки із додаткових доходів. Також податки не сплачують ті українці, які заробляють на оренді нерухомості. Це шкодить бюджету України, а також дозволяє зберігати високий рівень тіньової економіки попри благі наміри.

Нагадаємо, юристи дали поради, як українцям, що тимчасово перемістилися до країн Заходу під час війни, сплачувати податки, аби уникнути подвійного оподаткування.

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