Підлийте одну ложку цього підживлення під томати або перець: на ранок навіть квола розсада стане товстою і міцною

З початком весняних робіт на городі в мережі щодня з'являються нові поради, як ще зміцнити молоді рослини овочевих культур. Якими тільки чудодійними розчинами їх не поливають!

А ось автори YouTube-каналу «Генеральський сад» пропонують своїм розчином обприскати рослини по листку, запевняючи, що це зробить їх міцними, захистить від хвороб, а принагідно — придушить розвиток патогенних організмів у ґрунті.

Для приготування вам знадобиться тепла вода, трохи сухого перцю гострого (порошком) і кориці.

Отже, сухі грідієнди змішуємо в 1 л теплої води, витримуємо протягом доби.

Обприскуємо отриманим розчином розсаду листом, а також зволожуємо поверхню.

Повторюємо процедуру раз на 10−14 днів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про ефект поливу молочним розчином із додаванням порошку куркуми.

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