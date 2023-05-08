Не тільки помилка в написанні прізвища: за що українців можуть позбавити пенсії після перевірки

Пенсії в Україні можуть втратити деякі категорії громадян. Це може статися після перевірки одержувачів соціальних виплат спеціалістами Міністерства фінансів та Пенсійного фонду (ПФУ).

Проект відповідного наказу «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання» опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ) .

Хто може втратити пенсії після верифікації

Згідно з документом, спочатку перевірятимуть валідацію даних, тобто дотримання вимог обміну інформацією щодо персональної інформації пенсіонерів.

Після цього буде проведено перевірку персональних відомостей про пенсіонерів.

На фініші перевірять правомірність надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання громадянам.

Громадянам можуть скасувати виплати, якщо:

зафіксовано помилки у написанні прізвищі;

виплати отримувалися за фальшивими документами;

громадянин якийсь час жив за кордоном.

«Нарахування пенсії припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України», — йдеться у проєкті закону.

якщо людина не отримує виплати протягом шести місяців;

якщо громадянин-переселенець і змінив місце проживання.

Крім того, Міграційна служба фіксує перетин кордону населенням, тому така інформація оперативно потраплятиме до Мінфіну та Пенсійного фонду під час верифікації. І в цьому разі такі громадяни можуть позбутися виплат.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що робити «лежачим» пенсіонерам, від яких ПФУ вимагає з'явитися для переоформлення способу отримання пенсії.

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