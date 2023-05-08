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Стиль життя

Лавандові нігті — тренд літа 2023: ідеї від нейл-стилістки Кармен Мірели

20:30 11 травня 2023
Лавандовий колір в маникюрі

Лавандовий колір називають у нейл-арті новим нюдом. Він пасує практично до будь-якого одягу і має елегантний вигляд.

Лавандовий колір прекрасний у мінімалістичному дизайні

За словами відомого нейл-стиліста Кармен Мірели, цей відтінок буде одним з найпопулярніших трендів прийдешнього літа.

- Лавандовий — дуже приємний відтінок, — каже Кармен Мірелла, — він прекрасний у мінімалістичному дизайні. Дуже ефектний лавандовий відтінок у техніці «бебі бумер». Та практично в будь-якому дизайні він доречний.

Бебі бумер у лавандовому відтінку має незвичайний вигляд

— Як вважаєте, чому цей відтінок настільки популярний?

— Він ніжний і свіжий, тому багатьом подобається.

— Які ще кольори будуть актуальні влітку?

— Світло-блакитний, світло-помаранчевий, білий… Звісно, будуть затребувані й пастельні тони.

Кармен Мірела: «Влітку також будуть актуальні пастельні тони»

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про нові тренди в стилі життя-2023 від тренд-редакторки Ольги Сметанської.

Фото з альбому Кармен Мірели

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