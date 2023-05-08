Лавандові нігті — тренд літа 2023: ідеї від нейл-стилістки Кармен Мірели
Лавандовий колір називають у нейл-арті новим нюдом. Він пасує практично до будь-якого одягу і має елегантний вигляд.
За словами відомого нейл-стиліста Кармен Мірели, цей відтінок буде одним з найпопулярніших трендів прийдешнього літа.
- Лавандовий — дуже приємний відтінок, — каже Кармен Мірелла, — він прекрасний у мінімалістичному дизайні. Дуже ефектний лавандовий відтінок у техніці «бебі бумер». Та практично в будь-якому дизайні він доречний.
— Як вважаєте, чому цей відтінок настільки популярний?
— Він ніжний і свіжий, тому багатьом подобається.
— Які ще кольори будуть актуальні влітку?
— Світло-блакитний, світло-помаранчевий, білий… Звісно, будуть затребувані й пастельні тони.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про нові тренди в стилі життя-2023 від тренд-редакторки Ольги Сметанської.
Фото з альбому Кармен Мірели127
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