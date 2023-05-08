«Волинська різня здасться дитсадком»: в рф розповіли, що станеться, якщо Україна виграє війну

Російський олігарх Андрій Ковальов поскаржився, що українська армія виявилася боєздатною та високоорганізованою, українці вмотивованими. І як тепер перемогти росії у війні, він не знає.

Відео з міркуваннями путінського прибічника опублікували у мережі.

«Давайте згадаємо, як починалася „спеціальна воєнна операція“. Спочатку ми всі були впевнені, що 2−3 тижні — і Київ наш. Почалося добре, а потім пішло якось не так, як передбачалося. Пам'ятаєте наш відступ, розгромлені колони, які йшли без супроводу і без розвідки. Як виявилося ми маємо справу не зі слабкою державою, якою Україна була 2014 року, коли ми Крим взяли без жодного пострілу», — жаліється Ковальов.

За словами росіянина, зараз зброя українського виробництва, навіть не кажучи про західну, дуже гарна.

«Виявилося, що ми зіткнулися з високоорганізованою державою, чудовими сучасними Збройними силами, і згуртованим народом, який люто нас ненавидить», — зазначає олігарх.

Далі він вже перестає сипати компліменти на адресу України, ЗСУ та повертається до заїжджених кремлівських методичок.

Ковальов залякує росіян, що якщо Україна виграє війну, «то виріже всіх в нуль», і «Волинська різня здасться дитсадком».

«Крейсер „Москва“, Кримський міст зірвали, по Кремлю вдарили. Це не „СВО“, це страшна війна. Проти нас весь світ. 122 країни проголосували, щоб визнати росію агресором. А де наші дипломати, МЗС. Це цуценята об***ні. Майбутнє — все. Про які плани (може йти мова. — ред.)», — підсумував Ковальов.

А українці вірять, що війна обов'язково закінчиться перемогою України, и все для цього роблять, щоб вигнати російських варварів з нашої землі. Віра в перемогу ЗСУ є й в тих, хто підтримує Україну. Так, екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес впевнений, що український Генштаб провів дуже хорошу підготовку для контрнаступу. Генерал припускає, що, наприкінці серпня ЗСУ можуть звільнити Крим. Але для цього потрібна високоточна західна зброя великої дальності.

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