Сім танків, 42 дрони і 540 вбитих окупантів: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста тридцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 55 атак противника на зазначених ділянках фронту, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, в ніч на 8 травня ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА «Shahed» та ракети стратегічної авіації. Всього за минулу добу російська федерація завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.

Відповідаючи на обстріли, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Також, наші захисники знищили 2 ударних та 6 розвідувальних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога.

Завдяки рішучій відсічі українських військових ворог за добу втратив 7 танків, 5 бойових броньованих машин, 8 артсистем, 6 засобів автомобільної і 4 — спеціальної військової техніки, а також одразу 42 БПЛА оперативно-тактичного рівня. А на «концерт кобзона» вирушили одразу 540 загарбників.

В коментарях фани ЗСУ з усього світу дякують українським титанам у берцях, висловлюючи впевненість, що до російського так званого «дня перемоги» в Україні точно буде утилізовано 200 тисяч окупантів.

Нагадаємо, що напередодні українського контрнаступу США пообіцяли Україні надати новий пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

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