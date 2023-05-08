Дзеркало трагедії. Мінна загроза несе смерть дітям Карабаху та України

Подібні драми відбуваються через мінне засмічення в Україні та Азербайджані — гинуть діти. Це найжахливіший наслідок рекордної у світі мінної загрози внаслідок військової присутності армії росії та проросійських сепаратистів. Поки обидві країни намагаються вирішити питання із гуманітарним розмінуванням, міжнародне співтовариство перебуває на етапі роздумів над проблемою, пише «Фокус».

«Данило був життєрадісним, любив майструвати, малювати, займатися спортом» , — згадує дідусь 11-річного Данила Харченка з Чернігівської області. До початку повномасштабної російської агресії хлопчик навчався у 5-му класі. У березні минулого року вони разом із мамою та 14-річним братом Богданом спробували на машині врятуватися від озвірілих оккупантів. На трасі Чернігів-Київ автомобіль вибухнув на російській міні: діти згоріли, їхню маму вибуховою хвилею викинуло з машини, і вона загинула.

Майже за рік до цього, у червні 2021-го, інший 11-річний хлопчик, Гісмет Байрамов, який жив у селі Кельбаджарського району Азербайджану, вийшов з дому на пошуки батьків, що зникли. Він виріс у фермерській сім'ї, тому таке заняття було для нього не нове. Але на цей раз хлопчик додому не повернувся. Шукали його майже три місяці. До кінця вересня сапери виявили фрагменти тіла Гісмета у гірській місцевості, неподалік села.

11-річний Гісмет Байрамов

Місцевість була замінована вірменськими військами під час відступу з цього району в листопаді 2020 р. Тоді Азербайджан звільнив основну частину своїх територій, які 30 років перебували під окупацією. Але у Кельбаджарському районі боїв був — війська Вірменії відступили звідти добровільно після поразки.

«Мини були встановлені там під час виведення збройних сил Вірменії з Кельбаджарського району…» , — пояснив представник Азербайджану Яшар Алієв на засіданні Ради безпеки ООН.

Трагічні долі Данила та Гісмета підтверджують спільність України та Азербайджану у протистоянні зовнішньої агресії, загрозам проросійського сепаратизму та мінного тероризму.

«Після повномасштабного російського вторгнення Україна перетворилася на найбільш забруднену мінами, бомбами та снарядами країну Європи» , — заявив прем'єр-міністр Шмигаль. Про це ж, але про Азербайджан, говорив і президент республіки Ільхам Алієв.

Три роки азербайджанська влада просуває цю проблему в міжнародних організаціях. У квітні цього року президент Азербайджану Ільхам Алієв запропонував зробити гуманітарного розмінування 18-ою метою сталого розвитку ООН і створити Групу країн-однодумців, які зазнали впливу мін.

Тим часом на вірменському сайті Oragir. news розміщено відео навчання вірменських підлітків установці протипіхотних мін. «Міна — інженерний боєприпас, призначений для поразки живої сили» , — пояснює начальник штабу військово-патріотичної організації «Атан» Епрем Маргарян. Він також є заступником командира загону Орли 30 Арарат. Судячи з публікацій на їхній Facebook-сторінці, загін є партнером проросійської вірменської організації «Міжнародний Союз козаків-миротворців», яка 23 лютого розмістила у своєму профілі привітання з прапором росії та червоною зіркою.

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