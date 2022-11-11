Відверте нерозуміння історичного контексту конфлікту транслюється нині у політичному середовищі Європи. Роздуми про Азербайджан та Вірменію останнім часом зводяться до формування іміджу «вірменської жертви».

5 канал проаналізував, чому некоректно звинувачувати в агресії азербайджанців.

Так само, як рф окупувала близько 20% території України, вірменські збройні формування окупували 20% суверенної території Азербайджану. Так само як для окупації Східної України були використані проросійські сепаратисти Донбасу, Вірменія спиралася на вірменських сепаратистів у Карабаху.

Тепер вірмени хочуть приєднати ці території до рф за прикладом анексії Криму та Донбасу. Так само, як і агресія проти України, призвела до переміщення мільйонів українських біженців, агресія проти азербайджанців у Карабаху змусила понад мільйон з них залишити свої будинки. Загиблих громадян у війнах за Карабах налічують тисячі.

Так само, як рф здійснює ракетні обстріли українських міст, під час Другої Карабахської війни Вірменія обстріляла російськими ракетами понад 80 міст та сіл Азербайджану.

Докладно всі віхи багаторічної ворожнечі висвітлює телеграм-канал AZfront. Згідно з історичними фактами, Азербайджан не є агресором у цьому конфлікті, а навпаки, сам став жертвою архітекторів проекту «Велика Вірменія», а тепер лише відновлює свої суверенні території.

Незважаючи на це, активісти вірменської діаспори, а також деякі політики та муніципальні діячі Франції почали просувати ототожнення Азербайджану з рф, а Вірменії з Україною. Впливові сили у Франції не зацікавлені у перемозі України та зміщують акценти з путінського диктатора на Азербайджан, який безкоштовно постачає паливо Україні. При цьому сама Франція з 24 лютого до 3 жовтня надала найменший обсяг допомоги Україні в порівнянні з двома іншими провідними державами Європи. Вже не кажучи про риторику президента Макрона: «Ми маємо зробити все, щоб обидва головні герої повернулися за стіл переговорів». Як нагадує 5 канал, задля цього французький лідер уже 13 разів спілкувався з путіним телефоном.

Така ситуація продиктована інтересами великих французьких корпорацій. Згідно з офіційними даними Митної служби Франції, незважаючи на західні санкції, протягом перших 7 місяців 2022 р. французький експорт до рф становив € 2.025.497.000. У росію було поставлено повітряні судна та космічні пристрої на € 275.634.000, а також прилади та пристрої для вимірювання, випробувань та навігації на € 35.325.000. За той же період із росії до Франції було поставлено, переважно, сировини на € 10.385.993.000 — у тому числі, продуктів нафтопереробки, природного та зрідженого газу та сирої нафти.

«Миротворчі» ініціативи залишаються незатребуваними через рішучість керівництва України домагатися деокупації власних територій та через відсутність підтримки з боку партнерів по ЄС. Тому французькі парламентарі, які лобіюють інтереси великого бізнесу, вирішили змістити фокус уваги Євросоюзу з російської агресії — на Азербайджан.

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram