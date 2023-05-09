Рашисти «привітали» киян із 9 травня п'ятнадцятьма ракетами з Каспію: усі знищено ППО

У ніч проти вівторка, 9 травня, як і напередодні, ворог завдав удару по Україні з повітря.

«У ніч на „сакральне“ 9 травня рашисти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Близько 22:00 8 травня із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет „Калібр“, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування „Схід“. Ближче до 04:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації — чотирьох Ту-95мс (район Каспію). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування „Центр“ знищено 14 крилатих ракет, ще одну — у зоні відповідальності Повітряного командування „Південь“. Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555», — повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ.

Загалом рашисти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555, 23 з яких знищили Сили оборони України.

Близько 15 ракет було знищено у повітряному просторі навколо столиці, ймовірно, це були Х-101 (Х-555). «Влучань не допущено. Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється і уточнюється. Дякуємо нашій ППО за збережені життя киян!» — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними, в Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків на подвір'я приватного будинку сталось загоряння, а у Шевченківському районі уламки виявлені на проїжджій частині.

Напередодні ввечорі застосував ракети С-300 по Харківщині. За інформацією очільника обласної ОВА Олега Синєгубова, «прильоти» 6 ракет зафіксовані у районі с. Новий Коротич.

«На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Ще 1 ракета С-300 влучила в районі смт. Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці. У с. Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок», — зазначив він.

А керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що уламки російського «металобрухту» впали на чотириповерхівку у Дніпрі — поранена 32-річна жінка, вона у лікарні. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир.

«На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать», — додав він.

Як зазначають в Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційний удар та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі. дальше генштаб:

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Часового Яру.

На Авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливих ворожих цілі.

За даними Генштабу, на ранок 9 травня втрати зс рф в живій силі склали 195 620 військовослужбовців убитими.

Фото Генштабу

Раніше у Генштабі повідомляли, що ворог проводить «евакуацію» окупаційних адміністрацій з низки населенних пунктів, що на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Фото МВС

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