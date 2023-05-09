У Запоріжжі зловили російських агентів, які готували теракти проти командування ЗСУ (фото, відео)

Українська спецслужба продовжує викривати ворожих агентів. Якщо на Харківщині виявили агента фсб, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців, то у Запорізькій області двоє запроданців «полювали» на командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ.

Як повідомляють в СБУ, контррозвідники нейтралізували агентурну мережу фсб рф у результаті багатоетапної спецоперації. Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим — особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника.

Фото СБУ

«Зловмисники займались підготовкою терактів проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону. Для цього російська агентура збирала „погодинну“ інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Отримані відомості передавали до фсб через закритий чат у Телеграмі. За координатами ворожих агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари ракетами.

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

В СБУ додали, що загарбники розглядали «варіант» фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівки. Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх «кураторів» з фсб 4 тисячі доларів «авансу».

Фото СБУ

«За даними слідства, керівником агентурної групи був мешканець Запоріжжя, колишній військовий. Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням „організувати“ йому „контакт“ з російською спецслужбою. Невдовзі у приватній переписці на нього вийшов кадровий співробітник фсб, який поставив йому задання розвідувально-підривної діяльності проти України», — зазначили в СБУ та додали, що для їх виконання зрадник залучив свого знайомого, який працював водієм в очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя.

Водій «в темну» використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі. Також зрадники «наводили» ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди.

Обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Раніше співробітники спецслужби затримали на Сумщині запроданця, який був завербований під час однієї з поїздок до рф, де він підтримував контакт з росіянином, який працював на фсб. Йому поставили завдання — збирати розвіддані про місця базування Сил оборони у прикордонних районах північно-східної частини України.

Фото СБУ

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